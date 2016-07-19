رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين وكيلين "للموارد البشرية والتوطين"

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بترقية سيف أحمد مصبح السويدي إلى درجة وكيل وزارة وتعيينه وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية.

ويعمل بهذا المرسوم - رقم / 113 / لسنة 2016 - اعتبارا من تاريخ صدوره في 13 يوليو الجاري.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا آخر بتعيين ناصر ثاني جمعة محمد الهاملي وكيلا لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.

ويعمل بهذا المرسوم - رقم / 112 / لسنة 2016 - اعتبارا من تاريخ صدوره في 13 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن سيف السويدي عمل مديرا لمكتب عمل عجمان منذ العام 2006 وفي العام 2010 عمل مديرا لإدارة مراكز الخدمة " تسهيل " في الوزارة ليكون مسؤولا عن تأسيس أول نموذج لمركز خدمة اتحادي وفق معايير حقوق الامتياز ومن ثم وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ العام 2012 وترأس وشغل عضوية العديد من اللجان وفرق العمل على صعيد الحكومة الاتحادية..

ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تخطيط استراتيجي وقيادة.

وشغل ناصر الهاملي منذ 2012 منصب الوكيل المساعد لقطاع التنسيق الحكومي في وزارة شؤون الرئاسة وقد ترأس العديد من اللجان التوجيهية وفرق العمل الوطنية والتي شكلت بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية وكذلك من القطاع الخاص والتي هدفت إلى تطوير العمل الحكومي وإيجاد الحلول والمبادرات للقضايا المجتمعية.

ومن أبرز المشاريع والمبادرات والدراسات والسياسات العامة التي عمل وأشرف عليها مبادرة " أبشر " لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ونظام التوطين في القطاعين المصرفي والمالي وغيرهما من المبادرات والمشاريع.

وشغل سابقا منصب مدير تنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وساهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة "2010-2011 " من خلال تطوير عدد من المبادرات الاستراتيجية.

وعمل قبل التحاقه بالهيئة مديرا لإدارة شؤون المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتولى الاشراف على تنفيذ وتطوير وتشغيل عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الحكومية التي ساهمت في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015.

ويحمل الهاملي درجة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية.

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