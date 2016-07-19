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قاضيان جديدان بمركز فض المنازعات العقارية يؤديان اليمين القانونية

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أدى أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. قاضيان جديدان في مركز فض المنازعات العقارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي اليمين القانونية.

فقد أدى كل من أحمد محمد إدريس ويقين عبدالله الحمادي اليمين أمام سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي وأقسما على أن يحكما بين الناس بالعدل وأن يحترما القوانين وأن يعملا بأمانة واخلاص وتمنى سموه للقاضيين النجاح في مهامهما والأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون المعمول به بشأن المنازعات العقارية على جميع الناس سواسية حتى ينال كل صاحب حق حقه دون تمييز أو محاباة لطرف دون الآخر.

حضر أداء اليمين - الذي جرى في مجلس سموه في زعبيل ظهر اليوم - سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعبدالقادر موسى رئيس مركز المنازعات العقارية وخليفة راشد بن ديماس السويدي أمين عام المجلس القضائي في دبي وعدد من المسؤولين.

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