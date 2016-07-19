أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد شرق الإسكندرية

Google+ Print
بالصور .. انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد شرق الإسكندرية بالصور .. انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد شرق الإسكندرية
تلقى حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، رئيس الحى، شكوى من أهالى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، من تراكم أكوام القمامة أمام مزلقان السكة الحديد الواصل بين شارع النصر بسموحة وشارع المواسير بحجر النوايتة، وطالب الأهالى الحى برفع القمامة ومواجهة تلك المشكلة الدائمة.

من جانبه استنكر اللواء خالد محيى الدين رئيس حى شرق، السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين، وأكد أن الحى سوف يعمل على حل المشكلة جذريًا.

من جهة أخرى تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بوجود الأشجار الملقاة أمام مدرسة عباس العقاد التابعة لحى الجمرك، وطالب الأهالى الحى بإزالتها لإعاقة المارة.

انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد (1)
>

انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد

انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد (2)
>

الأهالى تشكو من إلقاء القمامة على المزلقان

انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد (3)
>

إلقاء الأشجار أمام مدرسة عباس العقاد بالجمرك


>صراع البنرات والتقاط الصور يضرب مبادرة "حلوة يا بلدى" فى الإسكندرية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365