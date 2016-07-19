بالصور .. انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد شرق الإسكندرية

تلقى حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، رئيس الحى، شكوى من أهالى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، من تراكم أكوام القمامة أمام مزلقان السكة الحديد الواصل بين شارع النصر بسموحة وشارع المواسير بحجر النوايتة، وطالب الأهالى الحى برفع القمامة ومواجهة تلك المشكلة الدائمة.

من جانبه استنكر اللواء خالد محيى الدين رئيس حى شرق، السلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين، وأكد أن الحى سوف يعمل على حل المشكلة جذريًا.

من جهة أخرى تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بوجود الأشجار الملقاة أمام مدرسة عباس العقاد التابعة لحى الجمرك، وطالب الأهالى الحى بإزالتها لإعاقة المارة.



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انتشار القمامة على قضبان السكة الحديد



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الأهالى تشكو من إلقاء القمامة على المزلقان



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إلقاء الأشجار أمام مدرسة عباس العقاد بالجمرك

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