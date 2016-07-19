النيابة تحقق مع أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة الهرم

تباشر نيابة الهرم، التحقيق مع عاطل وسمكرى سيارات وميكانيكى، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى وراء سرقة السيارات بالهرم، وارتكابهم 34 واقعة سرقة، وإعادة بيع السيارات بعد تغيير معالمها.

كان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام عاطل وسمكرى سيارات وميكانيكى بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر زجاجها بمنطقة الهرم، وتغيير معالمها باستبدال الشاسيه والموتور.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 34 حادث سرقة، وأرشد المتهمون عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث، وأماكن إخفائهم المسروقات.

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