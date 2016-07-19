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الوصايا الخمس لتعامل نفسى سليم مع "خناقات" زملاء العمل

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الوصايا الخمس لتعامل نفسى سليم مع "خناقات" زملاء العمل الوصايا الخمس لتعامل نفسى سليم مع "خناقات" زملاء العمل
نقابل يوميا شخصيات يقاومون نجاحنا ويحاولون بكل الطرق بث الطاقة السلبية إلينا حتى نتخلف عن تحقيق أهدافنا، وغالبا ما تظهر هذه الشخصيات بقول فى بيئة العمل.

وليس المقصود هنا هو غيره العمل المتعارف عليها ولكن تظهر هذه الشخصيات لتكون هى الطاقة السلبية التى تقضى على كل أهدافك وأحلامك التى تعمل منذ سنوات لتحقيقها، وفى هذا السياق وضع مجموعة من الأطباء النفسيين على الموقع الأمريكى "لايف هاك" 5 طرق للتعامل مع هذه الشخصيات بطريقة صحيحة حتى لا يؤثرون عليك..

1. ارسم حدود التعامل بينك وبينه، بحيث لا تغرق معه فى مشاكله أو تعرفه فيما تفكر بشأن عملك حتى لا يقوم هو بعمل هو على إفشالها.
>2. ابتعد عن التورط معه فى معارك، واحتفظ بطاقتك لتوجيهها إلى العمل الناجح الذى يضيف إليك.
>3. لا تفكر فى طرق محاربة هذا الشخص حتى لا تهدر طاقتك وتضيع وقتك فى الانتقام وتتخلف عن طريق أهدافك وأحلامك.
>4. عدم الرد على كلام هذا الشخص يكون هو الحل المثالى فى كثير من الأحيان، لأن المناقشات معه ستنتهى بضياع وقتك ولن يغير من موقفه شيئا تجاهك.
>5. احذر مواجهة بحقيقة مشكلة لأن المواجهة ستؤدى إلى كثير من المشاكل معك تضيع المزيد من وقتك دون فائدة تعود عليك.


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