للمرة الثانية.. زعيم البُهرة يتبرع بـ «10 ملايين جنيه» لـ «تحيا مصر»

كتبت : شيماء حفظي

يملك قصرًا في منطقة الدقي، يأتي إلى مصر في زيارات متقطعة لكنها تحظى باهتمام رسمي، حيث يلتقي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للقاهرة.

> وللمرة الثانية منذ توليه الحكم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السلطان مفضل سيف الدين، والذي أشاد بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار خلال العامين الماضيين، مثنياً على ما تتمتع به مصر من حرية دينية تتيح ممارسة الشعائر بحرية تامة وتكفل للجميع مناخا مستقرًا.

> وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، تبرع سلطان طائفة البهرة خلال زيارته بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، وليست هذه المرة الأولى، التي يتبرع فيها السلطان لصندوق تحيا مصر، فقد سبق ذلك أن تبرع في زيارته السابقة بنفس القيمة لصندوق تحيا مصر.

> واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 أغسطس من العام 2014، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه نجلاه الأميران جعفر الصادق، وطه سيف الدين، والأمير عبد القادر نور الدين، زوج كريمته، و مفضل حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة .

وخلال الزيارة أعلن السلطان مفضل تبرعه بـ”10 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، كمساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري، وفي كل مرة يزور السلطان “مفضل” القاهرة يحرص على زيارة عدد من المساجد مثل: مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد، الأقمر، ومسجد الإمام الحسين، و مسجد السيدة زينب، وتستغرق زيارته عدّة أيام يتقابل فيها مع طائفة البهرة في القاهرة.