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صور.. نصر محروس يتعاقد مع ساندي على ألبومها الجديد

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ساندي 2

تعاقدت شركة “Free Music”، لمالكها المنتج نصر محروس، أمس الإثنين، مع الفنانة ساندي، علي ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “LOVE”، تمهيدًا لطرحه بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم الألبوم 10 أغان تعاونت فيها مع عدد ٍكبيرٍ من الشعراء والملحنين وهم: “عمال يدق، بدور عليه، أجمل بنت، عامليه بالمثل، حكايات، تعرف تعاكسني، لو عندك قلب، هحب نفسي، مليون إحساس، LOVE”.

واستقرت “ساندي” على أغنية “أحلي بنت” لطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحديدًا قبل طرح الألبوم.

ساندي والمخرج نصر محروس مالك "free music"

ساندي والمخرج نصر محروس مالك “free music”

ساندي والمخرج نصر محروس

ساندي والمخرج نصر محروس

ساندي

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