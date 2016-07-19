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6 أسباب لا تعرفها للصداع .. أهمها العطور والكعب العالى و"الموبايل"

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6 أسباب لا تعرفها للصداع .. أهمها العطور والكعب العالى و"الموبايل" 6 أسباب لا تعرفها للصداع .. أهمها العطور والكعب العالى و"الموبايل"
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الصداع من أسوأ الأشياء التى تؤثر على عدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية سواء فى العمل أو النوم، وعندما يكون الصداع ليس له سبب واضح فسيكون من الصعب التخلص منه، فإذا كنت لا تعرف سبب الصداع وغير قادر على التعامل معه، فيجب أن تتعرف على الأسباب الخفية التى تؤدى الإصابة بالصداع غير المبرر، وتتضمن الآتى:

1. العطور: بعض العطور ومزيلات العرق قد تعمل على تنشيط الأنف والجهاز العصبى، ويمكن هذا التحفيز أن يسبب الصداع غير المبرر.
>2. الهاتف المحمول: إذا كان لديك عادة التحديق فى هاتفك لساعات، فإنك لابد أن تصاب بالصداع، لأن العينين تتعرض للكثير من التوتر والضغط أثناء قراءة الشاشة الصغيرة فى الموبايل.
>3. بعض الأغذية المصنعة التى تحتوى على مادة كيميائية تعرف باسم الثيامين التى من شأنها أن تعمل على تمدد الأوعية الدموية ويمكن أن تسبب الصداع.
>4. ديل الحصان: سحب شعرك بشدة والتضييق عليه، يمكن أن يسبب الصداع غير المبرر.
>5. الجرى بشكل مكثف: يمكن أن يسبب انتفاخا فى الأوعية الدموية، فمن الأفضل استشارة الطبيب والتعرف على المجهود الذى يتم بذله.
>6. الكعب العالى: فهناك العديد من السيدات اللاتى يعانين من الصداع بعض ارتداء الكعب العالى.

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