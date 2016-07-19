سلاح الجو السلطانى العمانى يبدأ فى نقل العمانيين العالقين بتركيا

بدأ سلاح الجو السلطانى العمانى فى تسيير رحلات جوية إلى تركيا عبر قاعدة " السيب" الجوية لنقل المواطنين العمانيين وتسهيل عودتهم من تركيا إلى سلطنة عُمان نتيجة للظروف التى تمر بها تركيا مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتى فى إطار الخدمات التى تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، وضمن خطة وطنية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ترمى إلى إعادة المواطنين العمانيين من تركيا، وقد حملت الرحلة الأولى عددا من الأسر العمانية من المقيمين والزائرين الذين وجدوا فى تركيا خلال الأحداث الأخيرة.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية العُمانية بأن أول طائرة تابعة لسلاح الجو السلطانى العمانى قد توجهت إلى مطار أتاتورك بتركيا لنقل المواطنين العمانيين العالقين هناك جراء محاولة الانقلاب التى حدثت هناك مؤخرا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك رحلات أخرى قادمة؛ حيث تم تسجيل 500 مواطن يودون العودة إلى السلطنة.

ودعا المسؤول بوزارة الخارجية العُمانية المواطنين إلى ضرورة التواصل والتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان فى العاصمة التركية أنقرة ومع القنصلية فى مدينة اسطنبول فى هذا الشأن والالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة هناك، مؤكدا أن السفارة والقنصلية ستعملان على تذليل كافة المصاعب التى تواجه المواطنين العمانيين هناك وستقومان بمساعدتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن.

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