أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

إلهام شاهين: «هاني في الأدغال» أفضل برنامج مقالب.. وانتظروني مع محمد سعد‎

Google+ Print
إلهام شاهين: «هاني في الأدغال» أفضل برنامج مقالب.. وانتظروني مع محمد سعد‎ إلهام شاهين: «هاني في الأدغال» أفضل برنامج مقالب.. وانتظروني مع محمد سعد‎

الفنان إلهام شاهين – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بما حققته الحلقة التي شاركت فيها ببرنامج “هاني في الأدغال”، رمضان الماضي، من مشاهدات على “يوتيوب”، مؤكدةً أنه أفضل برامج المقالب نظرًا لشخصية هاني المحترمة، وعدم استهزائه بالضيوف، والتقليل منهم.

وأضافت إلهام شاهين، في مداخله هاتفية مع غدير حسان ببرنامج راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – خلال حلقة أمس الإثنين – أنها تستعد لفيلمها الجديد “عندي شعرة” بمشاركة الفنان الكوميدي محمد سعد، والذي من المقرر طرحه بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن الفيلم سيكون مختلف عن سابق أعمالها، فضلًا عن أنه سيظهر الجميع بشكل ٍمختلف، مؤكدةً أنها تعمل الآن على تقمص الشخصية بشكلٍ أكبر لتظهر بشكلٍ عند حسن ظن الجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا