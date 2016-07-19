إلهام شاهين: «هاني في الأدغال» أفضل برنامج مقالب.. وانتظروني مع محمد سعد‎

كتبت – إنجي لطفي

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بما حققته الحلقة التي شاركت فيها ببرنامج “هاني في الأدغال”، رمضان الماضي، من مشاهدات على “يوتيوب”، مؤكدةً أنه أفضل برامج المقالب نظرًا لشخصية هاني المحترمة، وعدم استهزائه بالضيوف، والتقليل منهم.

وأضافت إلهام شاهين، في مداخله هاتفية مع غدير حسان ببرنامج راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – خلال حلقة أمس الإثنين – أنها تستعد لفيلمها الجديد “عندي شعرة” بمشاركة الفنان الكوميدي محمد سعد، والذي من المقرر طرحه بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن الفيلم سيكون مختلف عن سابق أعمالها، فضلًا عن أنه سيظهر الجميع بشكل ٍمختلف، مؤكدةً أنها تعمل الآن على تقمص الشخصية بشكلٍ أكبر لتظهر بشكلٍ عند حسن ظن الجمهور.