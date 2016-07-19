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البحرين تدين التدخلات الخارجية بشؤونها وتدعو لاحترام المؤسسات الدستورية

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البحرين تدين التدخلات الخارجية بشؤونها وتدعو لاحترام المؤسسات الدستورية البحرين تدين التدخلات الخارجية بشؤونها وتدعو لاحترام المؤسسات الدستورية
اعتبر مجلس الشورى البحرينى التصريح الصادرعن وزير خارجية المملكة المتحدة البريطانية بوريس جونسون والبيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تدخلا فى الشئون الداخلية للمملكة وتعدياً على سلطة القضاء.

وأدان مجلس الشورى - فى بيان نقلته اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - التدخل السافر فى الشأن الداخلى ودعا إلى احترام سيادة البحرين ومؤسساتها الدستورية، مؤكدا على ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى استقصاء الأخبار والمعلومات الواردة عن المملكة.

وأعرب المجلس عن تطلعه بأن تستمر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويعزز تطورها فى مختلف المجالات انطلاقاً من الاحترام المتبادل للسيادة وللقانون وفقا لما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

يذكر أن المحكمة الكبرى البحرينية اصدرت حكما أمس الأول الأحد بحل وتصفية أموال جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، (والتى تعد أكبر حزب سياسى معارض فى البحرين) بتهمة رعاية الإرهاب والعنف داخل المملكة.
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