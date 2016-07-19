بالصور.. فتاة تعطس 8000 مرة فى اليوم والأطباء يعجزون عن التشخيص

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن قصة أم يائسة بائسة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات تعانى من متلازمة غريبة للغاية تجعلها تعطس أكثر من 8000 مرة فى اليوم وتطلب الأطباء لمساعدتها.

وعانت الفتاة الأيرلندية التى تدعى "إيرا ساكسينا" من نوبات العطس الزائدة عن حدها منذ 3 أسابيع فقط، حيث كانت تعطس 10 مرات فى الدقيقة الواحدة، وعندما تم عرضها على الأطباء تعجبوا لهذه المتلازمة الغريبة، وانتابتهم حالة من الغموض واستبعدوا الأسباب الأكثر شيوعاً للعطس مثل البرد أو الحساسية.

وقالت والدة إيرا إن المرة الوحيدة التى تتوقف عنها الفتاة عن العطس هى عندما تكون نائمة، ولكن سرعان ما تبدأ النوبات مرة أخرى عند الاستيقاظ، ولم تتمكن من الذهاب إلى المدرسة منذ إصابتها بالمتلازمة الغريبة.

ولبحث المشكلة، ذهبت والدة إيرا للعديد من المستشفيات المتخصصة والعيادات الخاصة، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أحد قادرا على تشخيص المشكلة أو وقفها، وقال الأطباء إنها ربما تكون إشارة غير صحيحة مرسلة من دماغها، ولكن لا أحد يجزم على ذلك، لافتين إلى أنها ليست حساسية من أى شىء.

وأخيراً، أرسلت أم إيرا استغاثة لمن يظن أنه يمكن أن يساعدها فى علاج أو تشخيص حالة ابنتها عن طريق البريد الإلكترونى التالى priya99.saxena@gmail.com



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إيرا ساكسينا



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إيرا ساكسينا

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