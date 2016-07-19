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أدنوك للتوزيع تشغل عددا من مراكز فحص المركبات الجمعة والسبت

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أدنوك للتوزيع تشغل عددا من مراكز فحص المركبات الجمعة والسبت أدنوك للتوزيع تشغل عددا من مراكز فحص المركبات الجمعة والسبت

أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم عن فتح عدد من مراكز فحص المركبات الخفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقديم خدماتها للمتعاملين  اعتبارا من اول أغسطس القادم.

يأتي هذا الإجراء نزولا عند رغبة مراجعي مراكز الفحص حيث سيتم تقديم الخدمات المتعلقة بفحص المركبات الخفيفة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء ويتم تطبيق هذه المواعيد كمرحلة أولى في كل من مراكز الفحص في أبوظبي "الرئيسي" ومحاوي والسمحة ومركز العين الرئيسي.

وسيستفيد الجمهور من تطبيق المواعيد الجديدة لعمل المراكز والتي ستوفر لهم إنهاء إجراءات ترخيص المركبات خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى وجود خطة لتسريع إجراءات الفحص وتقليل مدة انتظار الزبائن عن طريق تعديل آلية استلام رسوم خدمات الفحص ليصبح دفع رسوم الفحص في مسارات الفحص مباشرة دون الحاجة لاتباع ما هو معمول به حاليا وسيتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تجريبي في مركز أبوظبي الرئيسي لفحص المركبات الخفيفة قبل تعميمه على بقية مراكز أدنوك للتوزيع للفحص.

وقال خالد هادي نائب الرئيس لدائرة التسويق والاتصال المؤسسي في /أدنوك للتوزيع / في تصريح له ان هذا الإعلان يعكس الحرص على دعم مساعي استكمال معاملات تجديد المركبات على مستوى إمارة أبوظبي ويؤكد مواصلة جهودنا تجاه تلبية الطلب المرتفع من الجمهور على منتجات الشركة وخدماتها عالية الجودة حيث تتطلع أدنوك للتوزيع إلى تقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع متطلبات الجمهور والمستفيدين من خدماتها وبما يتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة." .

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