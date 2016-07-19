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عمر سلطان العلماء مديرا لمؤسسة القمة العالمية للحكومات

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عمر سلطان العلماء مديرا لمؤسسة القمة العالمية للحكومات عمر سلطان العلماء مديرا لمؤسسة القمة العالمية للحكومات

أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات تعيين عمر سلطان العلماء مديرا لمؤسسة القمة العالمية للحكومات في إطار توجهات المؤسسة توسيع دائرة نشاطاتها وفعالياتها بالاستعانة بالقدرات والكفاءات الوطنية ما يسهم في ترسيخ موقعها منصة عالمية لصناعة المستقبل.

وقال معالي القرقاوي إن هذا التعيين يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بدعم وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة المؤهلة لتولي المناصب القيادية وإشراكها بفاعلية في عملية التطوير والتنمية الشاملة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ويحمل العلماء درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوما في إدارة المشاريع والتميز إضافة إلى عدد من الشهادات المهنية التخصصية.

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