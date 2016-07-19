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حبس سائق لاتهامه بدهس ربة منزل في منشآة ناصر

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حبس سائق لاتهامه بدهس ربة منزل في منشآة ناصر حبس سائق لاتهامه بدهس ربة منزل في منشآة ناصر

أرشيفية

أمرت نيابة منشآة ناصر، برئاسة المستشار مصطفى رضا، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس ربة منزل بالمنطقة، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة عند تلقي ضباط مباحث قسم شرطة منشآة ناصر، بلاغًا يفيد بدهس سائق لربة منزل أثناء عبورها الطريق، مما أدى لوفاتها في الحال، وتم التأكد من صحة البلاغ، وضبط السائق.

وتحرر المحضر اللازم لاثبات الواقعة، فيما أخطرت النيابة التي أشارت في تحقيقاتها إلى أن المتهم على خلافات سابقة مع المجني عليها.

وأضافت التحقيقات، أن ذوي المجني عليها قد اتهموا المتهم بقتلها عمدًا، وبناءً عليه أمرت النيابة بتشريح الجثة، وأصدرت قرارها المتقدم.

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