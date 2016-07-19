دراسة أمريكية: السمنة تفتك بالرجال أكثر من النساء

كتب بيتر ابراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن السمنة تعرض الرجال إلى الموت المبكر بما يقرب من ثلاث مرات مقارنة بالنساء.

>وخلال الدراسة التى أجريت على ما يقرب من 4 ملايين رجل وإمرأة في جميع أنحاء العالم، كان خطر الوفاة قبل سن 70 بنسبة 19% للرجال و 11% للنساء ذى الوزن الطبيعى.

>ولكن وجد العلماء في معرض أبحاثهم أن هذا الخطر قفز الى 30% و 15%، على التوالي، للرجال والنساء الذين يعانون من السمنة المفرطة.

>وقال كبير الباحثين ريتشارد بيتو، أستاذ علم الأوبئة في جامعة أكسفورد في إنجلترا، إن السمنة في المرتبة الثانية بعد التدخين في رفع خطر الوفاة المبكرة في أمريكا.

>وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يعانون من البدانة لديهم زيادة في مقاومة الأنسولين، وارتفاع مستويات الدهون في الكبد وخطر الاصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء.

>وتقدر منظمة الصحة العالمية “|WHO|” أن 1.3 مليار من البالغين يعانون من زيادة الوزن في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 600 مليون يعانون من السمنة التى ربطتها الأبحاث السابقة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.

>ونشرت الدراسة على الإنترنت في عدد يوليو من مجلة لانسيت.

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