بعثة "أميصوم" تعتزم إجراء تحقيق فى مقتل 14 مدنيا على يد القوات الإثيوبية

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقى بالصومال (أميصوم) أنها ستجرى تحقيقا فى مقتل 14 مدنيا قتلتهم القوات الإثيوبية فى قرية ووردينل جنوب الصومال الأحد الماضى.

ونقلت (إذاعة شابيلي) عن أميصوم قولها "إنها علمت بوفاة المدنيين وشرعت فى تحقيقات وستعلن النتائج على الملأ بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية للصومال".

وفى تدوينة على موقع (تويتر)، أعلنت أميصوم أنها تلقت تقارير عن عمليات قتل مزعومة بحق مدنيين خلال هجوم بين القوات الإثيوبية وحركة الشباب فى قرية ووردينل.

ويأتى تقرير أميصوم بعد يوم واحد من قيام القوات الإثيوبية التى تعمل ضمن بعثة أميصوم بارتكاب عمليات قتل جماعية فى منطقة ووردينل، الواقعة على بعد 37 كليومترا غرب مدينة بيدوا.

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