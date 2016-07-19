صراع الصفقات: أتليتكو مدريد: كلماتنا فهمت خطأ.. لا نريد ضم كوستا

قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد إن كلماته عن دييجو كوستا مهاجم تشيلسي فهمت بطريقة خاطئة، وإن فريقه لا يرغب في ضمه إلينا مرة أخرى.

وكانت صحيفة "آس" قد نقلت تصريحات لرئيس الروخيبلانكوس قال فيها إن فريقه يرغب في استعادة خدمات مهاجمه السابق كوستا من تشيلسي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية قال:" لم أقل هذا، كلماتي فهمت بصورة خاطئة، أنا لا أتحدث عن اللاعبين من الأندية الأخرى".

في حين أن تصريحاته لموقع "جازاميركاتو" الإيطالي كانت "نحن نحبه كثيرا ونتحدث معه ونعمل على عودته إلى مدريد مرة أخرى".

وكان كوستا قد انتقل إلى تشيلسي قادما من أتليتكو مدريد في 2014 بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في التعايش مع الدوري الإنجليزي ولم يتألق سوى في أول مواسمه بتسجيل 20 هدفا والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.