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صراع الصفقات – سكاي: جناح مارسيليا يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لتوتنام

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صراع الصفقات – سكاي: جناح مارسيليا يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لتوتنام صراع الصفقات – سكاي: جناح مارسيليا يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لتوتنام

قالت "سكاي سبورتس" إن جيورجيس كيفن نكودو جناح مارسيليا سوف يخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء في لندن تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الفرنسي صاحب الـ21 عاما بالانضمام إلى توتنام بمبلغ 10.8 مليون جينه إسترليني.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الملعب التدريبي لتوتنام من أجل الاختبارات قبل أن ينهي صفقة انضمامه بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكان مارسيليا قد سأل توتنام عن إمكانية ضم كلينتون موا نجي كبديل لرحيل نكودو وهو ما يفكر به توتنام حاليا.

وأشارت "سكاي" في تقريرها أن موا نجي قد يرحل في الاتجاه المعاكس إلى مارسيليا واللاعب والنادي اللندني يفكران مليا في الصفقة.

وشارك نكودو خلال الموسم المنصرم في 41 مباراة بكل المسابقات مع مارسيليا سجل خلالها 10 أهداف كما صنع 5 أهداف أخرى.

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