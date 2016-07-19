صراع الصفقات – موسى سيسوكو: أريد اللعب مع الكبار

قال موسى سيسوكو لاعب نيوكاسل يونايتد ومنتخب فرنسا إنه يرغب في لعب مباريات كبيرة على أعلى المستويات مع لاعبين كبار، وأشار إلى أن أولويته هي البقاء في إنجلترا.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالرحيل عن نيوكاسل خلال سوق الانتقالات الصيفية عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وصرح اللاعب لصحيفة "فرانس فوتبول":"أولويتي هي البقاء في إنجلترا، ورغم ذلك لست ضد البحث عن تحد جديد في مكان أخر".

وأضاف "أريد أن ألعب مع لاعبين كبار في دوريات كبرى ومباريات على أعلى مستوى".

وحسب صحيفة "فرانس فوتبول" فإن أندية أرسنال وليفربول وتوتنام وبروسيا دورتموند ويوفنتوس ونابولي يرغبون جميعا في ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نيوكاسل في الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني كمقابل لرحيله.