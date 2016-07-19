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إلهام شاهين: ممدوح عبدالعليم من أقنعني بـ«ليالي الحلمية».. ووفاته صدمتني

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إلهام شاهين: ممدوح عبدالعليم من أقنعني بـ«ليالي الحلمية».. ووفاته صدمتني إلهام شاهين: ممدوح عبدالعليم من أقنعني بـ«ليالي الحلمية».. ووفاته صدمتني

الفنانة إلهام شاهين – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ” ممدوح عبد العليم هو من شجعها على القبول بالمشاركة في الجزء السادس من ليالي الحلمية”، مضيفةً:” ولكن وفاته أصابتني بصدمةٍ، وكنت مصرة على عدم وجود بديل للمدوح عبد العليم بالمسلسل” .

وأوضحت شاهين، خلال استضافتها ببرنامج بوضوح من تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مساء أمس الإثنين، وأسرة مسلسل ليالي الحلمية: ” لن أعرف التمثيل أمام ممثل آخر في شخصية ممدوح عبد العليم “علي البدري”، حتى لو جابوا أفضل ممثل جورج كلوني”.

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن “زهرة”، وهي الشخصية التي تؤديها بالمسلسل، افتقدت “علي البدري” “ممدوح عبد العليم”، وبعدت عن الحب، وركزت في السياسة.

 

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