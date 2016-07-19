علاج 1341 مريضًا في قافلة طبية بإحدى قرى أسيوط‎

مراسل «ONA»:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الثلاثاء، تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والارتقاء بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمرضى، فضلًا عن التكاتف سويًا من أجل صحة أفضل لهم، مشيرًا إلى أهمية القوافل العلاجية التي تهدف إلى علاج المرضى بالمجان داخل القرى والنجوع بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، بحسب بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إنه ” تم تنظيم قافلة علاجية بقرية بني طالب التابعة لمركز الفتح بأسيوط لمدة يومين، تم الكشف على 1341 مريض بمختلف التخصصات”.

وأضاف، أن ضمت القافلة ” تخصص الأطفال، الباطنة، تنظيم الأسرة، الجراحة، العظام، والأسنان”، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعمل الأشعة والتحاليل لبعض المرضى.

كما أضاف “نوح”، أنه تم عمل ” جراحات لحوالي 111 مريضًا، الكشف على 359 من مرضى الأطفال، 199 مريض رمد، 158 مريض عظام، 282 باطنة، 82 نساء، و129 جلدية”، فضلًا عن تحويل 10 حالات للعلاج بمستشفيات أسيوط على نفقة الدولة، وعمل أشعة وتحاليل لحوالي 120 مريضًا بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم عمل ندوات تثقفية بالقرى الأكثر احتياجًا، ونشر التوعية بها، والتعرف على الأمراض المنتشرة، وطرق الوقاية منها، فضلًا عن كيفية الحفاظ على الصحة العامة، واتباع الإرشادات الصحية السليمة، والقضاء على العادات الغذائية السيئة التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض، والأوبئة بين المواطنين .