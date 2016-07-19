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البنك المركزي يثبت سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ 888 قرشًا

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البنك المركزي يثبت سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ 888 قرشًا البنك المركزي يثبت سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ 888 قرشًا

البنك المركزى المصرى

أقدم البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، على تثبيت سعر صرف الجنيه ليصل يعر البيع بالبنوك إلى 878 قرشًا للدولار، حيث ترفع البنوك سعر البيع للجمهور 10 قروش ليصل لـ 888 قرشًا.

وضخ البنك المركزى، بحسب بيان صادر عنه اليوم، نحو 120 مليون دولار للنوك العاملة فى السوق المحلية، وذلك بعد دمج الـ 3 عطاءات الأسبوعية فى عطاء واحد اليوم الثلاثاء.

وسادت حالة من الاترباك والتخبط بين أروقة الدوائر الاقتصادية، بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع البعض لاكتناز الدولار والعملات الصعبة، ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة.

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