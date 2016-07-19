إجلاء أكثر من 2500 مواطن روسي بعد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا

أفاد مصدر، من هيئة مراقبة الحركة الجوية في موسكو اليوم الثلاثاء، أن شركة “أيروفلوت” الروسية للطيران، قامت بإعداد رحلات إضافية خلال اليوميين الأخيرين، وإجلاء أكثر من 2500 مواطن روسي من تركيا.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي”، ان شركة “أيروفلوت” قامت من يوم 17 يوليو، والخطوط الجوية التركية، بإعداد 36 رحلة، ونقل 2.34 ألف شخص”.

ويشار إلى أن الشركة الروسية نظمت حوالي 40 رحلة خلال 48 ساعة الأخيرة لإجلاء المواطنين الروس، من تركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

ووفقاً للمصدر، فإن على الروس الراغبين في السفر إلى تركيا، الانتظار مؤقتاً، لأنه لا يوجد رحلات في الوقت الحالي من موسكو إلى تركيا. وعلل المصدر ” لا أحد يعلم كم سيبقى الوضع على هذا الحال”.

يُذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، عزم تركيا اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان سلامة السياح الروس في البلاد.