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النيابة تستمع لأقوال قوات الشرطة المكلفين بتأمين مبارة الزمالك وصن دوانز

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النيابة تستمع لأقوال قوات الشرطة المكلفين بتأمين مبارة الزمالك وصن دوانز النيابة تستمع لأقوال قوات الشرطة المكلفين بتأمين مبارة الزمالك وصن دوانز
بدأت منذ قليل، نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، والمستشار محمد البشلاوى، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال عدد من ضباط وقوات الشرطة المكلفين بتأمين مباراة نادى الزمالك ونادى صن داونز، المقامة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، يوم الأحد الماضى.

واستدعت النيابة عدد من أفراد الشرطة، للاستماع لأقوالهم فى تفاصيل الواقعة، التى تم على إثرها إلقاء القبض على 27 متهما مساء أول أمس، ووجهت إليهم عدة تهم أهمها حيازة سلاح أبيض، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على التظاهر والتجمهر.

ومن المقرر أن يصل المتهمون لمقر المحكمة، لاستئناف التحقيق معهم، الذى كان بدأ منذ أمس الاثنين.


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