في الجول يكشف - موقف الزمالك من استمرار مايوكا

يريد الزمالك ضم النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة، وفي حال إتمام الصفقة سيكون مضطرا للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب والحديث أكثر عن الزامبي إيمانويل مايوكا.

مايوكا انضم إلى الزمالك في يناير الماضي، وشارك في 14 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي يفضل رحيل مايوكا، ويرى أنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق حتى الآن.

وبالتالي، يرى أن رحيل مايوكا بات ضروريا خاصة إذا أراد الزمالك ضم لاعب أجنبي آخر هذا الصيف خاصة في مركز الهجوم الذي يضم حاليا باسم مرسي ومحمد سالم وأحمد حسن مكي أيضا.

على النقيض، يريد مجلس إدارة الزمالك منح المهاجم الزامبي فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتتلخص وجهة نظر إدارة الزمالك في أن مايوكا لم يحصل على وقت كاف للحكم عليه وإنهاء تجربته مع الفريق الذي انضم إليه في يناير الماضي.

هذا يعني أن إدارة الزمالك قد تلجأ إلى الاستغناء عن واحد من معروف يوسف ومحمد كوفي في حال إتمام التعاقد مع ستانلي، وإن كان الأول أقرب في هذه الحالة.