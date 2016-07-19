الأهلي: موقفنا في دوري الأبطال صعب.. ولكن لنبدأ من مباراة الوداد

اعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بصعوبة موقف فريقه في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد مرور 3 جولات.

وجمع الأهلي نقطة واحدة في مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل مع ضيفه الوداد المغربي 0-0 بعد الخسارة من زيسكو الزامبي وأسيك ميموزا الإيفواري.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في المغرب يوم 27 يوليو الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "موقف الفريق بعد التعادل الأخير مع الوداد قد يبدو صعبا ولكنه ليس مستحيلا، حيث تبقى لنا ثلاث مباريات في مشوارنا وسنلعب من أجل الفوز بهم".

وتابع "الفريق مازال متمسكا بحظوظه في التأهل ولن يستسلم حتى أخر مباراة رغم الاعتراف بصعوبة المهمة".

وأتم "البداية ستكون في لقاء الوداد المقبل، حيث سيلعب الأهلي من أجل الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق".