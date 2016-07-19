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مستشفى الأهلي - غياب عبد الله السعيد قد يمتد لنهاية يوليو

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مستشفى الأهلي - غياب عبد الله السعيد قد يمتد لنهاية يوليو مستشفى الأهلي - غياب عبد الله السعيد قد يمتد لنهاية يوليو

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن خطوات البرنامجين العلاجي والتأهيلي لعبد الله السعيد نجم الفريق، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري.

وتعرض صانع ألعاب الأهلي للإصابة بشرخ في عظمة الترقوة، وغاب بسببها عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحات صحفية: "السعيد سيعود للتدريبات بعد 10 أيام، على أن يخوض اللاعب برنامجا تأهيليا يبدأ بالمران في صالة الجيمانزيوم ثم الدخول تدريجياً لتدريبات الكرة قبل أن يشارك بصورة طبيعية في المباريات والتدريبات".

وأوضح "السعيد يحتاج لبعض الوقت لتأهيله بصورة جيدة، وبالتالي حظوظه باتت ضعيفة في اللحاق بلقاء الوداد المقبل، كما أن موقفه أيضا غير محدد حتى الآن من لقاء سموحة في الكأس".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا يوم 27 يوليو الجاري، ثم ضد سموحة في ربع نهائي كأس يوم 1 أغسطس المقبل.

طبيب الأهلي أتم "تتوقف مشاركة السعيد ضد سموحة على مدى استجابته للبرنامج التأهيلي".

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