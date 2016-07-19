الأهلي يحدد موعد عودة اللاعبين المعارين

كشف أسامة عرابي المدرب العام للأهلي عن موعد عودة اللاعبين المعارين إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وقال عرابي في تصريحات صحفية: "مارتن يول المدير الفني سوف يحسم ملف اللاعبين المعارين عقب استئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس".

وتابع "سيستقر يول على الأسماء المرشحة للانضمام للمران الجماعي وفقاً لوجهة نظره والأماكن الشاغرة في الفريق".

واستدرك "هناك اتصالات جارية مع يول خلال تواجده في هولندا حاليا من أجل الاستقرار على هذه الأسماء لتجهيزها بدنيا وفنيا للفترة المقبلة".

وكان يول قد أعلن عودة كريم نيدفيد للأهلي من وادي دجلة قبل مباراة أسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا.

كما أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن محمد حمدي زكي المعار إلى سموحة سيعود مجددا إلى صفوف الفريق.