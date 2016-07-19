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وصول 45 متهما بالتنقيب عن الذهب لسماع النطق بالحكم محكمة إدفو

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وصول 45 متهما بالتنقيب عن الذهب لسماع النطق بالحكم محكمة إدفو وصول 45 متهما بالتنقيب عن الذهب لسماع النطق بالحكم محكمة إدفو
وصل منذ قليل 45 متهما بالتنقيب عن الذهب لسماع النطق بالحكم محكمة إدفو الجزئية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان جهودها لتأمين المحاكمات بحضور قيادات مديرية الأمن، حيث لا يزال يشهد شارع المركز ومحيط محكمة إدفو استنفارا أمنيا شديدا، قبل وصول المتهمين، بتهمة التنقيب عن الذهب الخام.

والذين تم حجز قضيتهم اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم، كما قامت الأجهزة الأمنية بتنظيم الحركة المرورية أمام محكمة إدفو وتمشيط المنطقة كإجراء احترازى، خاصة بعد حدوث أعمال شغب الجلسة الماضية،
>وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين أثناء التنقيب عن الذهب فى المنطقة المتاخمة لطريق إدفو مرسى علم، بمنطقة الفواخير والبرامية بالقصير نطاق محافظة البحر الأحمر منتصف الشهر الماضى.

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