أستاذ كبد: 3 عوامل تقضى على قوائم انتظار أدوية فيروس C

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن علاجات فيروس سى تطورت بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال الدكتور جمال عصمت إن علاج فيروس سى خلال السنوات الماضية مر بـ4 مراحل:

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-المرحلة الأولى

-المرحلة الثانية

-المرحلة الثالثة

>إضافة دواء من مضادات الفيروسات التى تؤخذ بالفم إلى العلاج التقليدى "الانترفيرون" موضحا أن من مزايا هذه المرحلة أنه كان يؤخذ كل 3 شهور بدلا من سنة، وارتفعت نسبة النجاح من 50 إلى 90%، لكن مازال هناك مشكلة أنه كان يعتمد على الانترفيرون والذى لا يناسب جميع المرضى.>كانت تعتمد على إعطاء مضادات الفيروسات التى تؤخذ بالفم مع اعطاء الريبافيرين بدون حقن الانترفيرون.>وأشار إلى أنه من مزايا هذه المرحلة أن الدواء أصبح مناسبا للكثير من المرضى الذين كان الانترفيرون غير مسموح لهم، وتم التخلص من آثار الانترفيرون.>تعتمد على إعطاء دوائين من مجموعتين مختلفتين من مضادات الفيروسات، وقال إن ميزة هذه الطريقة من العلاج أنه يرفع كفاءة الدواء ويقلل فترة العلاج ويتخلص من الآثار الجانبيية للإنترفيرون، أما الطريقة الرابعة فهى أن كل شركة على حدة أنتجت علاجا خاصا بها يجمع ما بين دوائين من مجموعتين مختلفتين، وبعض الأدوية للأسف كانت غير مناسبة لجميع السلالات الجينية.

وأوضح أن هناك 3 عوامل ستؤدى إلى القضاء على قوائم الانتظار:

>أولا: زيادة عدد المراكز إلى 100 مركز.

>ثانيا: إتاحة الدواء المصرى وبسعر رخيص وكفاءة عالية فى جميع مراكز العلاج.

>ثالثا: تسهيل إجراءات استخراج قرار نفقة الدولة والتأمين الصحى بتقصر فترة إنهاء اجراءات القرارات بحيث تظهر فى أقل من أسبوع موضحا أنه حتى الآن لابد من التسجيل فى الموقع مشيرا إلى أنه فى شهر أغسطس المقبل سيتم الانتهاء من قائمة الانتظار.

وأكد أنه لن يدخل أى دواء لعلاج فيروس سى فى مصر إلا بعد تخفيض سعره إلى 1% من سعره الأصلى.

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