قلعة الجاهلي تحصد «جائزة تيرا» العالمية لأفضل تصميم داخلي لعام 2016

حصدت قلعة الجاهلي إحدى أكبر القلاع التقليدية المبنية من الطوب الطيني في مدينة العين جائزة "تيرا" العالمية خلال فعاليات الدورة الثانية عشر ة للمؤتمر الدولي للعمارة الطينية لأفضل تصميم ومخطط داخلي لمبنى طيني معاصر التي اختتمت يوم 14 يوليو الجاري .وتعتبر جائزة تيرا أول جائزة تمنح للهندسة المعمارية الترابية المعاصر ة والتي أطلقت من قبل مختبر أبحاث ودراسات الطين والمواد الأرضية الفرنسي كراتير إنساج "Craterre ENSAG" عام 2013 برعاية من المجلس الدولي للمتاحف "ICOM " التابع لمنظمة اليونسكو حيث تهدف الجائزة إلى إبراز وتكريم المشاريع المعمارية الطينية الاستثنائية في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على المزايا المتعلقة بأساليب البناء المستدامة.

وحازت قلعة الجاهلي المرتبة الأولى ضمن ثلاثة مرشحين نهائيين لفئة "التصميم الداخلي بمعايير بيئية مستدامة" بفضل النهج المتيز والأداء الفني الذي تبنته القلعة في عملية ترميمها عام 2006.. وقد أشرفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على إعادة ترميم القلعة التي اعتبرتها وجهة ثقافية ومعلما سياحيا بارزا يستقطب الزوار والسائحين في مدينة العين.

وتمثل قلعة الجاهلي إحدى أقدم المعالم التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم بناؤها في عام 1891 واستخدمت كمقر للقوات المسلحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي والدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد منذ منتصف الخمسينيات وحتى قيام اتحاد دولة الإمارات في 1971حيث خضعت قلعة الجاهلي لعدد من عمليات الترميم عبر السنين حتى افتتحت أبوابها عام 2008 كمتحف للزوار.

جدير بالذكر أن قلعة الجاهلي قد حازت أيضا على "جائزة العمارة الدولية" من متحف شيكاغو للعمارة والتصميم والمركز الأوروبي لفنون التصاميم المعمارية والدراسات الحضرية ضمن أفضل الإنجازات المعمارية الحديثة عام 2010.