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سونج في روسيا سعيا لإنهاء ارتباطه ببرشلونة

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سونج في روسيا سعيا لإنهاء ارتباطه ببرشلونة سونج في روسيا سعيا لإنهاء ارتباطه ببرشلونة

(إفي): يسعى المدافع الكاميروني أليكس سونج لإنهاء ارتباطه ببرشلونة والرحيل لصفوف روبن كازان الروسي، بعدما لعب الموسمين الماضيين معارا لوست هام يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة (آس) الرياضية الصادرة من مدريد الثلاثاء أن المدير الفني للبرسا، لويس إنريكي لا يضع سونج لاعب أرسنال السابق، ضمن خططه للموسم المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لوست هام، ما يجعل مستقبل اللاعب الكاميروني في مأزق.

وشوهد سونج، الذي ينتهي عقده مع البرسا في صيف 2017 في مدينة كازان الروسية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأنه التقى مع السكرتير الفني لنادي روبن، إلجيز فاكيرييف، للتفاوض بشأن الانتقال للفريق الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن الخروج بأي مقابل من صفقة انتقال سونج (28 عاما) لروبن كازان، رغم صعوبة الأمر حيث أن عقد اللاعب الذي دفع فيه برشلونة 19 مليون يورو بشرط جزائي 80 مليون لينضم إلى صفوفه في 2012 ، ينتهي بعد عام واحد فقط.

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