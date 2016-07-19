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أستاذ بجامعة طنطا: قصور وظائف الغدة الدرقية يؤثر على الخصوبة والإنجاب

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أستاذ بجامعة طنطا: قصور وظائف الغدة الدرقية يؤثر على الخصوبة والإنجاب أستاذ بجامعة طنطا: قصور وظائف الغدة الدرقية يؤثر على الخصوبة والإنجاب
أكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أن من أكثر الأمراض شيوعا فى بعد السكر الغدد الصماء ولعل من أكثر ما يصيب الغدة الدرقية قصور وظيفتها، ولهذا القصور أهمية بالنسبة للسيدات حيث إنه قد يؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وقال إن قصور وظيفة الغدة الدرقية يؤدى إلى نقص إفراز الهرمونات المحفزة للمبايض، مما يؤدى إلى حدوث خلل فى الدورة الشهرية، وإعاقة حدوث الحمل، كما أن نقص هرمون الغدة الدرقية يؤدى إلى خلل فى وظائف الصفائح الدموية مما ينتج عنه نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية، كما أن نقص وظيفة الغدة الدرقية يؤثر على تثبيت البويضة المخصبة بجدار الرحم، مما يعيق حدوث حمل طبيعى أو حدوث حالات إجهاض مبكر.

وأشار إلى أن ضبط وظيفة الغدة الدرقية ضرورى أثناء الحمل فى المعدلات العالمية لنمو الجهاز العصبى للجنين، مضيفا: و"ننصح أطباء النساء بفحص وظيفة الغدة الدرقية فى السيدات اللاتى يعانين من تأخر الحمل، أو الإجهاض المتكرر"، كما ينصح بفحص وظيفة الغدة الدرقية شهريا فى الحوامل اللاتى يعانين من قصور بالغدة الدرقية، ويجب التأكيد على أطباء النساء والولادة بعدم وقف الهرمون التعويضى للغدة الدرقية، بل ينصح بزيادة جرعة الهرمون بنسبة من 30 إلى 50% من جرعة ما قبل الحمل.

جدير بالذكر أن قصور وظيفة الغدة الدرقية، والذى يؤثر على خصوبة المرأة قد يكون بدرجة بسيطة، ولكنه يستحق العلاج حتى يحدث حمل طبيعى ينتهى بمولود طبيعى.

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