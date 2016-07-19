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اخبار العراق .. مقاتلات فرنسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" فى الموصل

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اخبار العراق .. مقاتلات فرنسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" فى الموصل اخبار العراق .. مقاتلات فرنسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" فى الموصل
أعلن وزير الدفأع الفرنسى جون ايف لودريان أن المقاتلات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وجهت الليلة الماضية ضربات جديدة ضد مواقع التنظيم فى محيط الموصل بشمال غرب العراق.

وقال لودريان - فى مقابلة اليوم الثلاثاء مع اذاعة "فرانس آنفو" - كان هنالك ضربات فرنسية هذه الليلة ليس بعيدا عن الموصل، لافتا إلى أن تلك الغارات لا تعد الاولى منذ اعتداء نيس، فى 14 يوليو، الذى أودى بحياة 84 شخصا.

وأكد لودريان أن بلاده تقوم بغارات ضد داعش بشكل يومى منذ انضمامها للتحالف الدولي، لافتا إلى أن ضرب العراق والموصل هو ضمان بهدف حماية فرنسا وأوروبا بشكل عام.

واعتبر وزير الدفاع أنه على دول التحالف التى ستجتمع الاربعاء والخميس بواشنطن تكثيف عملياتها الجارية فى سوريا والعراق وتركيز ضرباتها ضد معاقل التنظيم فى الموصل بالعراق والرقة بسوريا حيث يتم تنطلق الفرق الارهابية، وأشار وزير الدفاع إلى تقدم العمليات العسكرية للائتلاف الدولى بشكل جيد.

واختتم وزير الدفاع قائلا:" علينا مواصلة الضغط حتى يتم القضاء على داعش نهائيا، مؤكد، فى الوقت ذاته، ان ذلك سيستغرق وقتا.
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