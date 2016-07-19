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بالصور.. السيسي يتفقد إنشاءات المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا

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بالصور.. السيسي يتفقد إنشاءات المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا بالصور.. السيسي يتفقد إنشاءات المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا
تفقد الرئيس عبد الفتاح ، فجر اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الهندسية بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات، والتى تتضمن إنشاء 1680 وحدة سكنية تنتهى خلال عام، وذلك فى إطار مواصلة جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير المسكن اللائق للمواطنين، فضلاً عن المساهمة فى إظهار الوجه الحضارى لمصر.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلى من المهندسين والمشرفين على المشروع تضمن نِسَب التنفيذ الفعلى ومراحل سير الأعمال الهندسية.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات المُخططة فى التوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة كافة معايير الدقة والكفاءة فى التنفيذ.

وناقش الرئيس مع عدد من طلبة كليات الهندسة المتدربين فى المشروع مدى استفادتهم من التطبيق العملى فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، معرباً عن سعادته لما لمسه من إصرار وتحدٍ من شباب لتحصيل أكبر قدر من الاستفادة العملية من تلك المشروعات.

حضر الجولة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المهندسين المنفذين للمشروعات.

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (1)
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الرئيس السيسى يتابع العمل فى مشروع مدينة الأسمرات

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (2)
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الرئيس يستمع لشرح تفصيلى حول سير العمل

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (3)
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صورة تذكارية مع العاملين

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (4)
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أعمال الإنشاءات بالمشروع

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (5)
>

الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (6)
>

السيسى يتابع مخططا حول مراحل العمل

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (7)
>

الرئيس يستمع للعاملين بالمشروع

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (8)
>

صورة تذكارية مع العاملين

1السيسي يتفقد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات فجرًا (9)
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ويوجه بسرعة الإنجاز


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