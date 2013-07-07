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طائرات الجيش تلقى الورود ومعايدات "رمضان كريم" بسيدى جابر

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طائرات الجيش تلقى الورود ومعايدات "رمضان كريم" بسيدى جابر طائرات الجيش تلقى الورود ومعايدات "رمضان كريم" بسيدى جابر

حلقت طائرات حربية فوق سماء ميدان سيدى جابر بالإسكندرية، والتى أشعلت الميدان بالهتاف "الجيش والشعب إيد واحدة"، وقامت الطائرات بإلقاء الورود على المتظاهرين، وقصاصات من الورق الملون مكتوب عليها "رمضان كريم".

من جهة أخرى امتلأ الميدان على آخره، وتسببت حشود المتظاهرين المتوافدين منذ ظهر اليوم على ميدان سيدى جابر، للمشاركة فى مليونية "الشرعية للشعب"، فى غلق شارع أبوقير وشارع المشير، وقام المتظاهرون برفع أعلام وصور للفريق أول "عبدالفتاح السيسى" ويهتفون "الشعب خلاص أسقط النظام" و"الشعب يريد إعدام الإخوان"، مؤكدين على تواجدهم الدائم بالميادين لحماية مكتسبات الثورة.

وقامت قوات الجيش والشرطة بالانتشار فى محيط ميدان سيدى جابر، لتأمين الميدان من جميع الجهات.

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مصر 365

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