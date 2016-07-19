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جنايات القاهرة تعيد محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة»

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جنايات القاهرة تعيد محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة» جنايات القاهرة تعيد محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة»

صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكان قد تقدم ١٥٦ من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، وأصدرت محكمة النقض حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.

يشار الى ان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، كان قد أحال 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، واتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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