مسئولة روسية: لا نتوقع استئناف رحلات الطيران السياحية إلى تركيا هذا العام

قالت مايا لوميدزه، المديرة التنفيذية لجمعية وكلاء السياحة والسفر فى روسيا، إنها لا تتوقع استئناف روسيا رحلات “شارتر” لنقل السياح إلى تركيا خلال العام الجارى.

وأضافت لوميدزه، فى تصريح نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب فى تركيا يوم الجمعة الماضى تركت أثرها الكبير على رغبة الروس فى الذهاب إلى تركيا فى رحلات سياحية، مشيرة إلى أن طلب الروس على رحلات الاستجمام فى تركيا انخفض بشكل ملموس.

وأوضحت أن العام المقبل أيضا قد لا يشهد رحلات الشارتر إلى تركيا، يذكر أن وكالة النقل الجوى الروسية علقت يوم السبت الماضى الرحلات الجوية إلى تركيا حتى إشعار آخر.