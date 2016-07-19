ضبط 15 قضية تموينية بمراكز سوهاج‎

مراسل «ONA»

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط عدد 15 قضية تموينية، من بيع لحوم فاسدة و وتحصيل دعم تموينى بطريقة غير مشروعة.

> فقد تم ضبط المدعو خالد علي محمد أحمد 26 سنة، صاحب محل جزارة، ويقيم دائرة مركز أخميم، لحيازته لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 75 كجم لحوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4678 جنح قسم أول سوهاج، و ضبط المدعو عبد الرحمن حسن البكري، 42 سنة صاحب محل مواد تموينية، ويقيم دائرة مركز جهينة، لقيامه بتجميع بطاقات، بقصد الحصول علي الدعم بطريقة غير مشروعة، وتم ضبط عد 328 بطاقة تموينية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبـط عدد 5 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 قضية مخابز إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدد 3 قضية مخابز، بسبب عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وعدد 2 قضية مخابز، بسب توقف عن إنتاج الخبز، أثناء مواعيد العمل الرسمية.