أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 15 قضية تموينية بمراكز سوهاج‎

Google+ Print
ضبط 15 قضية تموينية بمراكز سوهاج‎ ضبط 15 قضية تموينية بمراكز سوهاج‎

حملة تموينية_أرشيفية

مراسل «ONA»

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط عدد 15  قضية تموينية، من بيع لحوم فاسدة و وتحصيل دعم تموينى بطريقة غير مشروعة.
> فقد تم ضبط المدعو خالد علي محمد أحمد 26 سنة، صاحب محل جزارة، ويقيم دائرة مركز أخميم، لحيازته لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 75 كجم لحوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4678 جنح قسم أول سوهاج، و ضبط المدعو عبد الرحمن حسن البكري، 42 سنة صاحب محل مواد تموينية، ويقيم دائرة مركز جهينة، لقيامه بتجميع بطاقات، بقصد الحصول علي الدعم بطريقة غير مشروعة، وتم ضبط عد 328 بطاقة تموينية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبـط عدد 5 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 قضية مخابز إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدد 3 قضية مخابز، بسبب عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وعدد 2 قضية مخابز، بسب توقف عن إنتاج الخبز، أثناء مواعيد العمل الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه