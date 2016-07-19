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اصابة 4 أشخاص في مشاجره بالأسلحه البيضاء بغرب أسيوط

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اصابة 4 أشخاص في مشاجره بالأسلحه البيضاء بغرب أسيوط اصابة 4 أشخاص في مشاجره بالأسلحه البيضاء بغرب أسيوط

مشاجرة_أرشيفية

مراسل «ONA»

أصيب 4 اشخاص بجروح متفرقه في مشاجره نشبت صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحه البيضاء بمنطقة المجاهدين بحى غرب أسيوط، وتسببت في غلق المحلات التجاريه وترهيب المواطنين، حيثتلقي اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من العقيد احمد نظيم رئيس مباحث قسم شرطة أول، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجره في منطقة المجاهدين دائرة القسم، ووقوع مصابين.

وعلى الفور إنتقلت قوات من مباحث القسم والإسعاف، وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وأسفرت المعركة عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقه أثنين منهم من طرفى المشاجره، وهم  وليد .ح .ص، وعبداللاه. م .ع، وأثنين آخرين
> أصحاب مطعم، تم اقتحامه للاستيلاء علي أسلحه بيضاء، وهم المدعو محمد السمني، وشقيقه وائل السمنى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضراللازم وجاري العرض علي النيابه وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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