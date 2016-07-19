"شرطة الشعب.. الله أكبر.. تحيا مصر" لوحات فنية بأجساد طلاب الشرطة

شكل طلاب الشرطة فى حفل تخرجهم، كلمة "كلية الشرطة"، كما شكلوا جملة "شرطة الشعب"، و"الله أكبر"، و"تحيا مصر "، واستعرضوا مجموعة من المهارات التكتيكية.

جاء ذلك فى حفل وزارة الداخلية لتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث يتخرج هذا العام 1534 طالبا من كلية الشرطة، وعدد من الطلاب المتخصصين، والطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية.

وحضر الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع وشيخ الأزهر والبابا تواضروس والمهندس إبراهيم محلب وعدد من الشخصيات العامة.

رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 1537 طالباً من كلية الشرطة بينهم 76 وافدا