طلاب السنة الثالثة بأكاديمية الشرطة يشكلون بأجسادهم لوحة "نجمة الملازم"

شكل طلاب السنة الثالثة بأكاديمية الشرطة، بأجسادهم على الأرض "لوحة نجمة رتبة الملازم"، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور عبد الفتاح السيسى.

كما قدم خريجو الأكاديمية، هدية تذكارية للرئيس تتمثل فى " مجسم لما يعتلى رأس الخريج و "نجمة الملازم والكاب " اعتزازا بجهوده .

حيث يتخرج هذا العام أكثر من ألف طالب من كلية الشرطة، بينهم عدد من الطلاب المتخصصين، وطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية.

وتم إقامة سرادق كبيرة بمحيط أكاديمية الشرطة للمئات من المواطنين الذين حضروا من المحافظات لمشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

- أكاديمية الشرطة تتزين قبل حفل تخرج دفعة جديدة بحضور الرئيس

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