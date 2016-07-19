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سميرة سعيد تشيد بألبوم تامر حسني الجديد .. والأخير يرد: «ألف شكر يا استاذتي»

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سميرة سعيد تشيد بألبوم تامر حسني الجديد .. والأخير يرد: «ألف شكر يا استاذتي» سميرة سعيد تشيد بألبوم تامر حسني الجديد .. والأخير يرد: «ألف شكر يا استاذتي»

عبرت المطربة سميرة سعيد، عن إعجابها بألبوم “عمرى إبتدا” للمطرب تامر حسنى، والذي طرجه في الأسواق في عيد الفطر الماضي.

وقالت الديفا، خلال تدوينة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تامر سمعت البومك.. واضح فيه مجهودك وتركيزك واهتمامك بالتفاصيل (الرومانسيات رائعة) بباركلك من قلبي.”

من جانبه، رد تامر على إشادة الفنانة المغربية بألبومه، قائلا : “يا حبيبتي يا أحلى سموره يا استاذتي يا قمر انتي  ألف شكر على كلامك طول عمرك قمه في الأخلاق”

ألبوم تامر هو الثانى له مع شركة “روتانا”، و يضم  14 أغنية، منها “الحارس الله، يامالى عينى كان فيه واحدة، رحلة حياة، حبيبى خلاص، مخلصتش كلامى، نفس الحنين، يا بعيد، وغيرها.

تامر كتب بالألبوم أغانى “بطلة العالم فى النكد، إحساسى مابيكدبشى، شكرا لإنك فى حياتى، يامالى عينى”، كما تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لأول مرة،ومنهم  تامر عاشور، تامر علي، طارق مدكور، توما، بجانب كل من أمير طعيمة، نادر عبد الله ،ايمن بهجت قمر، وليد سعد، وتميم.

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