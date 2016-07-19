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بالفيديو.. «السيسي» يقدم التحية للنقيب محمود الكومي بحفل أكاديمية الشرطة

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بالفيديو.. «السيسي» يقدم التحية للنقيب محمود الكومي بحفل أكاديمية الشرطة بالفيديو.. «السيسي» يقدم التحية للنقيب محمود الكومي بحفل أكاديمية الشرطة

يصافح النقيب محمود الكومي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، التحية إلى النقيب محمود الكومي، خبير المفرقعات الذي فقد قدميه وعينه في تفجير إرهابى بالعريش، أثناء حضوره لحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

وعقب وصوله إلى منصة الاحتفال، ذهب الرئيس السيسي إلى النقيب الكومي وصافحه وتحدث معه قليلا وسط تصفيق حاد من الحضور.

وعاد النقيب محمود الكومي، من رحلة علاج  بلندن بعد أن أدى الحادث لبتر ساقيه وانفجار عينه اليسرى، حيث أجرى عملية بعينه اليسرى وتم تركيب أطراف صناعية له.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على منح النقيب محمود عصام الكومى نوط الامتياز من الطبقة الثالثة تقديرًا لشجاعته وتضحياته للوطن، وقرر سفره للعلاج في الخارج تقديرًا لجهوده في حماية الوطن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، واللواء محمد الشربيني مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

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