بالصور..إصابة 10 سودانيين فى حادث سير بأسوان

مراسل «ONA»:

أصيب 10 أشخاص سودانيين الجنسية، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة بطريق “مرسى علم أدفو” بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز إدفو يفيد بإصابة 10 أشخاص سودانيين الجنسية، قادمين من مرسى علم فى طريقهم إلى أدفو، كانوا مستقلين سيارة ربع نقل وأثناء مرورها بقرية “وادى عبادى” انقلبت بهم السيارة قبل وصولهم .

وتم نقل خمسة مصابين إلى مستشفى أدفو العام، والخمسة الأخرين إلى مستشفى أسوان الجامعى، نظرًا لخطورة حالتهم، وبالمعاينة تبين أنهم قادمين إلى مركز أدفو للعمل فى التنقيب عن الذهب، و5 أشخاص منهم ليست لديهم جوازت سفر، ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.