أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..إصابة 10 سودانيين فى حادث سير بأسوان

Google+ Print
مصاب من الحادث

مصاب من الحادث

مراسل «ONA»:

أصيب 10 أشخاص سودانيين الجنسية، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة بطريق “مرسى علم أدفو” بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز إدفو يفيد بإصابة 10 أشخاص سودانيين الجنسية، قادمين من مرسى علم فى طريقهم إلى أدفو، كانوا مستقلين سيارة ربع نقل وأثناء مرورها بقرية “وادى عبادى” انقلبت بهم السيارة قبل وصولهم .

وتم نقل خمسة مصابين إلى مستشفى أدفو العام، والخمسة الأخرين إلى مستشفى أسوان الجامعى، نظرًا لخطورة حالتهم، وبالمعاينة تبين أنهم قادمين إلى مركز أدفو للعمل فى التنقيب عن الذهب، و5 أشخاص منهم ليست لديهم جوازت سفر، ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

0f1d8127-4f5d-451d-a34e-884945dda4cd

13714335_276239199409200_1748581956_n

13735421_276239196075867_170864808_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا