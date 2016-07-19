أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط المتهم الثانى الهارب من سجن «قسم ثان أسوان»

Google+ Print
ضبط المتهم الثانى الهارب من سجن «قسم ثان أسوان» ضبط المتهم الثانى الهارب من سجن «قسم ثان أسوان»

حبس “أرشيفية”

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان، برئاسة المقدم أحمد خلف الله، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم ثان برئاسة الرائد هيثم نصر من ضبط المتهم الثانى الهارب من قسم ثانى أسوان.

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، اخطارًا من العميد جودت عبد الجبار وكيل ادارة البحث، بضبط المحبوس احتياطيًا محمود. م. ح 20 سنة،عاطل، ومقيم بـ “السيل الريفى” دائرة القسم علي ذمة القضية رقم ” 1912 / 2016 م “جنايات قسم ثان أسوان، “إتجار مخدرات”، والذى قام هو والمحبوس الثانى محمود. ا. ب 19 سنة، عاطل، ومقيم “بخور عواضة” بمغافلة الحراس والهرب من شبك حمام سجن قسم ثانى أسوان.

وكانت قوة من مباحث أسوان، تمكنت أمس من ضبط المتهم الهارب محمود. ا. ب 19 سنة، عاطل، ومقيم بـ”خور عواضة”، دائرة القسم على ذمة القضية رقم ” 2163 / 2016 م”، إداري قسم ثان أسوان ” وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا