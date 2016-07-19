ضبط المتهم الثانى الهارب من سجن «قسم ثان أسوان»

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان، برئاسة المقدم أحمد خلف الله، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم ثان برئاسة الرائد هيثم نصر من ضبط المتهم الثانى الهارب من قسم ثانى أسوان.

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، اخطارًا من العميد جودت عبد الجبار وكيل ادارة البحث، بضبط المحبوس احتياطيًا محمود. م. ح 20 سنة،عاطل، ومقيم بـ “السيل الريفى” دائرة القسم علي ذمة القضية رقم ” 1912 / 2016 م “جنايات قسم ثان أسوان، “إتجار مخدرات”، والذى قام هو والمحبوس الثانى محمود. ا. ب 19 سنة، عاطل، ومقيم “بخور عواضة” بمغافلة الحراس والهرب من شبك حمام سجن قسم ثانى أسوان.

وكانت قوة من مباحث أسوان، تمكنت أمس من ضبط المتهم الهارب محمود. ا. ب 19 سنة، عاطل، ومقيم بـ”خور عواضة”، دائرة القسم على ذمة القضية رقم ” 2163 / 2016 م”، إداري قسم ثان أسوان ” وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.