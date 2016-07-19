أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العاصمة تقترب من جمال عنايت

Google+ Print
العاصمة تقترب من جمال عنايت العاصمة تقترب من جمال عنايت

19 يوليو 2016 | 10:33 صباحاً

جمال عنايت

كتبت- إنجي لطفي:
> علمتONA من مصادرخاصة، أن قناة العاصمة دخلت في التفاوض مع عدد من الإعلاميين من بينهم الإعلامي جمال عنايت، لضمه إلى القناة في إطار خطة التطوير التي وضعتها، مؤكدة المصادر أن القناة أوشكت على التعاقد معه.
> وأضافت المصادر أنه من المقرر ظهور الإعلاميين الذين يتم التفاوض معهم على شاشة العاصمة 2 والتي ستشهد تطوير وانطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة و بالتحديد خلال منتصف شهر أغسطس.
> وكانت قناة العاصمة قد بدأت خطة التطوير لقناتي العاصمة والعاصمة 2، حيث بدأت التطوير بتولي أسامة الشيخ مستشار لتطوير قناتي العاصمة ثم التعاقد رسميًا مع الإعلامي جابر القرموطي على تقديم برنامج ” مانشيت القرموطي”، ومن قبله التعاقد مع الكابتن خالد الغندور.

2016-07-19

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا