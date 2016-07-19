العاصمة تقترب من جمال عنايت

كتبت- إنجي لطفي:

> علمتONA من مصادرخاصة، أن قناة العاصمة دخلت في التفاوض مع عدد من الإعلاميين من بينهم الإعلامي جمال عنايت، لضمه إلى القناة في إطار خطة التطوير التي وضعتها، مؤكدة المصادر أن القناة أوشكت على التعاقد معه.

> وأضافت المصادر أنه من المقرر ظهور الإعلاميين الذين يتم التفاوض معهم على شاشة العاصمة 2 والتي ستشهد تطوير وانطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة و بالتحديد خلال منتصف شهر أغسطس.

> وكانت قناة العاصمة قد بدأت خطة التطوير لقناتي العاصمة والعاصمة 2، حيث بدأت التطوير بتولي أسامة الشيخ مستشار لتطوير قناتي العاصمة ثم التعاقد رسميًا مع الإعلامي جابر القرموطي على تقديم برنامج ” مانشيت القرموطي”، ومن قبله التعاقد مع الكابتن خالد الغندور.