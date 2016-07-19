طلاب السنة الثالثة بأكاديمية الشرطة يؤدون تشكيل لوحة "نجمة رتبة الملازم"

قدم طلاب السنة الثالثة بأكاديمية الشرطة "لوحة نجمة رتبة الملازم"، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وذلك بحضور عبد الفتاح السيسى.

حيث يتخرج هذا العام أكثر من ألف طالب من كلية الشرطة، بينهم عدد من الطلاب المتخصصين، وطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية.

وتم إقامة سرادق كبيرة بمحيط أكاديمية الشرطة للمئات من المواطنين الذين حضروا من المحافظات لمشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

- أكاديمية الشرطة تتزين قبل حفل تخرج دفعة جديدة بحضور الرئيس

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