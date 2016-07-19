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بالصور..رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة

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بالصور..رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة بالصور..رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة
تفقدت هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة شرق بورسعيد، للوقوف على المشاكل التى تقابل المزارعين والأهالى لإيجاد الحلول العاجلة.

وقالت الشربينى، إن جولتها تهدف إلى إعداد دراسة متكاملة لمنطقة سهل الطينة من حيث المساحات المزروعة وجودة المحاصيل وأنواعها، لدفع عجلة التنمية الزراعية شرق بورسعيد.

وتفقدت رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، الوحدة الصحية للوقوف على الخدمات الطبية والرعاية العلاجية التى تقدم للمرضى بقرى سهل الطينة.

هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينه بورفؤاد، القرى الزراعيه،سهل الطينه (1)
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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية بسهل الطينة

هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينه بورفؤاد، القرى الزراعيه،سهل الطينه (2)
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هناء الشربينى رئيس مدينة بورفؤاد تستمع لمشاكل المزراعين

هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينه بورفؤاد، القرى الزراعيه،سهل الطينه (3)
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جولة تفقدية بمحيط الوحدة الصحية

هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينه بورفؤاد، القرى الزراعيه،سهل الطينه (4)
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رئيس مدينة بورفؤاد داخل حجرة الأسنان

هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينه بورفؤاد، القرى الزراعيه،سهل الطينه (5)
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الشربينى تنهى جولتها التفقدية بالوحدة الصحية بسهل الطينة

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