بالصور..رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة

تفقدت هناء الشربينى، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، القرى الزراعية والوحدة الصحية بسهل الطينة شرق بورسعيد، للوقوف على المشاكل التى تقابل المزارعين والأهالى لإيجاد الحلول العاجلة.

وقالت الشربينى، إن جولتها تهدف إلى إعداد دراسة متكاملة لمنطقة سهل الطينة من حيث المساحات المزروعة وجودة المحاصيل وأنواعها، لدفع عجلة التنمية الزراعية شرق بورسعيد.

وتفقدت رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، الوحدة الصحية للوقوف على الخدمات الطبية والرعاية العلاجية التى تقدم للمرضى بقرى سهل الطينة.



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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد تتفقد القرى الزراعية بسهل الطينة



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هناء الشربينى رئيس مدينة بورفؤاد تستمع لمشاكل المزراعين



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جولة تفقدية بمحيط الوحدة الصحية



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رئيس مدينة بورفؤاد داخل حجرة الأسنان



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الشربينى تنهى جولتها التفقدية بالوحدة الصحية بسهل الطينة

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